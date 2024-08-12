Україна просувається у Курській області, попри заяви Росії про стабілізацію ситуації, - ISW

Російські блогери стверджували, що українська наступальна активність у Курській області зменшилася, а суттєвих змін на лінії фронту не відбулося. Інші російські джерела і український військовий оглядач Костянтин Машовець стверджували, що ЗСУ просунулися до Снагоста (на південь від Коренево).

Кадри з геолокацією, опубліковані 11 серпня, свідчать про те, що українські сили нещодавно діяли на південний схід від Коренево.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися поблизу Крем’яного (на схід від Коренево).

Один російський блогер стверджував, що українські сили захопили Ольговку (на схід від Кореневого та на захід від Крем’яного), тоді як інші російські блогери стверджували, що українські війська просунулися лише в районі Ольговки та Крем’яного.

Кадри з геолокацією, опубліковані 11 серпня, показують, що українські війська просунулися в південному Черкаському Поріччі (на північ від Суджі). Інші кадри, опубліковані 11 серпня, вказують на те, що ЗСУ нещодавно діяли на захід від Малої Локні (на північний захід від Суджі).

Російські та українські джерела надали суперечливі твердження щодо статусу Мартинівки (на північний схід від Суджі). Деякі російські блогери стверджували, що російські війська відбили спроби України повернути село, а інші російські джерела та Машовець стверджували, що українські війська повернулися та захопили Мартинівк.у.

Російські джерела стверджували, що українські сили присутні в західній Суджі та на заході Суджі в Гончарівці та Заолешенці, але центральна та східна Суджа є «сірими зонами».

Кадри з геолокацією, опубліковані 10 та 11 серпня, вказують на те, що українські сили нещодавно діяли біля Заолешенки, на південний схід від Гончарівки і на південний захід від Гоголівки (на південний захід від Суджі).

Відомий російський блогер стверджував, що є непідтверджена інформація про те, що українські війська діють поблизу Борків і Спального (обидва на південний схід від Суджі).[20] Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, що українські сили нещодавно діяли в районі Гуево (на південь від Суджі).[21]