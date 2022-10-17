Україна просить ЮНЕСКО припинити співпрацю з музеями РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка в ефірі національного телемарафону.

"Користуватися російськими наративами про те, що вони про велику російську культуру, ми вважаємо злочином також. Тому що росіяни власне, використовують цей наратив великої так званої російської культури як зброю, не гіршу, а часом, на жаль, ще ефективнішу, ніж їхні ракети", - заявив міністр.

Ткаченко додав, що плани окупаційного уряду евакуювати кримські музеї є черговим воєнним злочином Російської Федерації. Саме тому Україна вже звернулась до ЮНЕСКО із закликом зафіксувати ці спроби.

"Ми знаємо, що за час окупації Криму були вчинені протиправні дії і з приводу об’єктів ЮНЕСКО в Бахчисараї, Херсонесі, і все це, відповідно, має лягти на репарації росіян", - додав Ткаченко.