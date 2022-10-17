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Україна просить ЮНЕСКО припинити співпрацю з музеями РФ

Фото: міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна в ЮНЕСКО порушила питання стосовно повного припинення міжнародними інституціями співпраці з музеями Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка в ефірі національного телемарафону.

"Користуватися російськими наративами про те, що вони про велику російську культуру, ми вважаємо злочином також. Тому що росіяни власне, використовують цей наратив великої так званої російської культури як зброю, не гіршу, а часом, на жаль, ще ефективнішу, ніж їхні ракети", - заявив міністр.

Ткаченко додав, що плани окупаційного уряду евакуювати кримські музеї є черговим воєнним злочином Російської Федерації. Саме тому Україна вже звернулась до ЮНЕСКО із закликом зафіксувати ці спроби.

"Ми знаємо, що за час окупації Криму були вчинені протиправні дії і з приводу об’єктів ЮНЕСКО в Бахчисараї, Херсонесі, і все це, відповідно, має лягти на репарації росіян", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО.

Влітку ЮНЕСКО заявляло, що Росія з початку війни знищила понад 150 українських пам'яток культури.

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