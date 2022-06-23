ru ua
Пт, 24 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия с начала войны уничтожила более 150 украинских памятников культуры, - ЮНЕСКО

Новина українською →
Четверг 23 июня 2022 15:30
Россия с начала войны уничтожила более 150 украинских памятников культуры, - ЮНЕСКО Фото: Россия с начала войны уничтожила более 150 украинских памятников культуры (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия полностью или частично разрушила 152 объекта культурного и исторического наследия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЮНИСЕФ.

В список входят музеи и памятники, церкви и другие религиозные сооружения, библиотеки и другие выдающиеся здания.

"Эти повторяющиеся нападения на культурные объекты Украины должны быть остановлены. Культурное наследие во всех его формах не должно становиться объектом нападения ни при каких обстоятельствах", - заявил генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.

Агентство помогает украинским властям обозначить достопримечательности отличительным "синим щитом", что означает их защиту в соответствии с Гаагской конвенцией о культуре во время вооруженного конфликта 1954 года, подписанной как Россией, так и Украиной.

Несмотря на это, десятки объектов были повреждены с начала российского вторжения 24 февраля, три четверти из них - в Харьковской и Донецкой областях, а также вблизи Киева.

Однако семь украинских объектов Всемирного наследия, таких как Софийский собор и здания Киево-печерской Лавры до сих пор не пострадали.

ЮНЕСКО предупредила, что российские солдаты или чиновники, признанные виновными в преднамеренном разрушении объектов украинского наследия, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЮНЕСКО Война России против Украины
NEWS
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
DAILY
На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине