Россия с начала войны уничтожила более 150 украинских памятников культуры, - ЮНЕСКО

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия полностью или частично разрушила 152 объекта культурного и исторического наследия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЮНИСЕФ .

В список входят музеи и памятники, церкви и другие религиозные сооружения, библиотеки и другие выдающиеся здания.

"Эти повторяющиеся нападения на культурные объекты Украины должны быть остановлены. Культурное наследие во всех его формах не должно становиться объектом нападения ни при каких обстоятельствах", - заявил генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.

Агентство помогает украинским властям обозначить достопримечательности отличительным "синим щитом", что означает их защиту в соответствии с Гаагской конвенцией о культуре во время вооруженного конфликта 1954 года, подписанной как Россией, так и Украиной.

Несмотря на это, десятки объектов были повреждены с начала российского вторжения 24 февраля, три четверти из них - в Харьковской и Донецкой областях, а также вблизи Киева.

Однако семь украинских объектов Всемирного наследия, таких как Софийский собор и здания Киево-печерской Лавры до сих пор не пострадали.

ЮНЕСКО предупредила, что российские солдаты или чиновники, признанные виновными в преднамеренном разрушении объектов украинского наследия, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом.