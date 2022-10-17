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Украина просит ЮНЕСКО прекратить сотрудничество с музеями РФ

Фото: министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина в ЮНЕСКО подняла вопрос о полном прекращении международными институтами сотрудничества с музеями России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко в эфире национального телемарафона.

"Пользоваться русскими нарративами о том, что они о великой русской культуре, мы считаем преступлением тоже. Потому что русские собственно, используют этот нарратив крупной так называемой русской культуры как оружие, не хуже, а порой, к сожалению, еще эффективнее их ракет. ", – заявил министр.

Ткаченко добавил, что планы оккупационного правительства эвакуировать крымские музеи – очередное военное преступление Российской Федерации. Именно поэтому Украина уже обратилась в ЮНЕСКО с призывом зафиксировать эти попытки.

"Мы знаем, что за время оккупации Крыма были совершены противоправные действия и по поводу объектов ЮНЕСКО в Бахчисарае, Херсонесе, и все это, соответственно, должно лечь на репарации россиян", - добавил Ткаченко.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из ЮНЕСКО.

Летом ЮНЕСКО заявляло, что Россия с начала войны уничтожила более 150 украинских памятников культуры.

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