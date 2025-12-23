Україна просить Польщу екстрадувати російського археолога через розкопки в Криму, - ЗМІ

Видання пише, що Варшавська окружна прокуратура вже отримала запит на екстрадицію. Тепер слідчі мають перевірити, чи відповідає він положенням Європейської конвенції про екстрадицію 1957 року, а також чи є підстави для неприпустимості видачі затриманого.

Після цього прокуратура сформує свою позицію та передасть її до суду разом з клопотанням України. Ймовірно, воно включатиме і клопотання щодо продовження досудового утримання Бутягіна під вартою, оскільки термін спливає 13 січня. Остаточне рішення щодо екстрадиції ухвалюватиме суд.

Оголошення Бутягіна у розшук

Українська прокуратура оголосила російського археолога у розшук у листопаді 2025 року за організацію з 2014 року розкопок в окупованому Росією Криму.

Зокрема, йдеться про незаконні пошукові роботи в стародавньому місті Мірмекій у Керчі. Дії Бутягіна призвели до часткового знищення об'єкта культурної спадщини, завдавши збитків у понад 200 млн грн.

Росіянина затримали в одному з готелів Варшави співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Він перебував у Польщі проїздом, прямуючи з Нідерландів на Балкани.