Украина просит Польшу экстрадировать российского археолога из-за раскопок в Крыму, - СМИ

Издание пишет, что Варшавская окружная прокуратура уже получила запрос на экстрадицию. Теперь следователи должны проверить, соответствует ли он положениям Европейской конвенции об экстрадиции 1957 года, а также есть ли основания для недопустимости выдачи задержанного.

После этого прокуратура сформирует свою позицию и передаст ее в суд вместе с ходатайством Украины. Вероятно, оно будет включать и ходатайство о продлении досудебного содержания Бутягина под стражей, поскольку срок истекает 13 января. Окончательное решение об экстрадиции будет принимать суд.

Объявление Бутягина в розыск

Украинская прокуратура объявила российского археолога в розыск в ноябре 2025 года за организацию с 2014 года раскопок в оккупированном Россией Крыму.

В частности, речь идет о незаконных поисковых работах в древнем городе Мирмекий в Керчи. Действия Бутягина привели к частичному уничтожению объекта культурного наследия, нанеся ущерб в более чем 200 млн грн.

Россиянина задержали в одном из отелей Варшавы сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши. Он находился в Польше проездом, направляясь из Нидерландов на Балканы.