Україна просить партнерів передати 10% запасів ракет для ППО, - Хмара

Україна звернулася до партнерів

Хмара звернувся до представників міністерств оборони країн E5:

Німеччини,

Великої Британії,

Франції,

Польщі

Італії.

"Перший критичний пріоритет - ППО. Україна вже має контракти на майбутні поставки ракет-перехоплювачів і пропонує партнерам обмін: передати частину ракет із наявних запасів зараз в обмін на поставки, які мають надійти Україні пізніше", - каже міністр.

Євгеній Хмара закликав партнерів розглянути передачу Україні 10% наявних у них запасів перехоплювачів, зокрема ракет для Patriot та IRIS-T, які Україна контрактує за рахунок кредиту ЄС.

"Так само критично потрібні ПЗРК для протидії реактивним безпілотникам. Україна розраховує на фінансування нових закупівель і на передачу систем із наявних запасів партнерів". - заявив Хмара.

Українські дрони

Другий пріоритет - безпілотні системи. Україна може подвоїти виробництво дронів у 2027 році, якщо буде своєчасне фінансування.

"Ми пропонуємо не просто збільшувати закупівлі, а масштабувати спільне виробництво українських дронів на території інших країн", - запевнив Хмара.

Це дасть змогу: