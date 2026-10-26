Украина просит партнеров передать 10% запасов ракет для ПВО, - Хмара

Украина обратилась к партнерам

Хмара обратился к представителям министерств обороны стран E5:

Германии,

Великобритании,

Франции,

Польши

Италии.

"Первый критический приоритет - ПВО. У Украины уже есть контракты на будущие поставки ракет-перехватчиков, поэтому она предлагает партнерам обмен: передать часть ракет из имеющихся запасов сейчас в обмен на поставки, которые должны поступить Украине позже", - говорит министр.

Евгений Хмара призвал партнеров рассмотреть передачу Украине 10% запасов перехватчиков, в том числе ракет для Patriot и IRIS-T, которые Украина контрактует за счет кредита ЕС.

"Так же критично нужны ПЗРК для противодействия реактивным беспилотникам. Украина рассчитывает на финансирование новых закупок и на передачу систем из имеющихся запасов партнеров", - заявил Хмара.

Украинские дроны

Второй приоритет - беспилотные системы. Украина может удвоить производство дронов в 2027 году, если будет своевременное финансирование.

"Мы предлагаем не просто увеличивать закупки, а масштабировать совместное производство украинских дронов на территории других стран", - заверил Хмара.

Это позволит: