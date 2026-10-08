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Хмара: Україна завдає ударів по російських пускових установках, є ураження

22:04 08.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Хмара: Україна завдає ударів по російських пускових установках, є ураження Фото: Євгеній Хмара (facebook.com/zelenskyy.official)
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Україна б'є по російських пускових установках - зафіксовані ураження таких цілей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час розмови з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

"Окремо обговорили загрозу російських балістичних ударів. Україна розвиває асиметричні відповіді та завдає ударів по російських пускових установках. Маємо результати з ураження таких цілей", - зазначив глава Міноборони.

Хмара додав, що обговорив з Пісторіусом ключові потреби для захисту критичної інфраструктури, зокрема у Києві.

Міністр оборони заявив, що важливим залишається нарощування поставок засобів протиповітряної оборони, серед яких перехоплювачі для систем IRIS-T.

Нагадаємо, українські дрони вдарили по найбільшому у Росії нафтопереробному заводу. Зокрема, після обстрілу палає Омський НПЗ.

Крім того, Сили оборони вдарили по військових об’єктах РФ на тимчасово окупованих територіях. Уражені, зокрема, телекомунікаційний вузол поблизу Донецька, а також склади з дронами та боєприпасами.

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