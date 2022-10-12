Україна просить у партнерів більше систем ППО та артилерії, - CNN

Україна просить у західних партнерів надати більше РСЗВ, артилерії та систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними журналістів, Україна просить додаткові системи РСЗВ та снаряди стандартів НАТО. Серед артилерії зазначається, що Збройним силам потрібно більше гаубиць, САУ, нестандартних гаубиць, що буксируються, і більше кількість додаткових боєприпасів калібру 155-мм, 152-мм і 122-мм.

CNN повідомляє, що одним з пріорітетів стали системи протиповітряної оборони. Україна просить ракети для радянських систем "Бук" і С-300. Також йдеться про необхідність переходу на багаторівневі західні системи ППО та постачання додаткових західних і радянських систем ближнього радіусу дії.

Окремо наголошувалось на потребі у радарах, засобах берегової оборони, танках та засобах радіоелектронної боротьби.