UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна просить у партнерів більше систем ППО та артилерії, - CNN

Фото: Україна просить у партнерів більше систем ППО та артилерії (facebook com CinCAFU)
Автор: Дмитро Браславський

Україна просить у західних партнерів надати більше РСЗВ, артилерії та систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними журналістів, Україна просить додаткові системи РСЗВ та снаряди стандартів НАТО. Серед артилерії зазначається, що Збройним силам потрібно більше гаубиць, САУ, нестандартних гаубиць, що буксируються, і більше кількість додаткових боєприпасів калібру 155-мм, 152-мм і 122-мм.

CNN повідомляє, що одним з пріорітетів стали системи протиповітряної оборони. Україна просить ракети для радянських систем "Бук" і С-300. Також йдеться про необхідність переходу на багаторівневі західні системи ППО та постачання додаткових західних і радянських систем ближнього радіусу дії.

Окремо наголошувалось на потребі у радарах, засобах берегової оборони, танках та засобах радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що Канада оголосила новий пакет допомоги Україні на 47 млн доларів.

Також стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні додаткові зенітні ракети для посилення захисту неба.

До цього повідомлялось, що Німеччина передасть Україні додаткові РСЗВ та артилерійські установки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВОВійна в Україні