Украина просит у партнеров больше систем ПВО и артиллерии, - CNN

Украина просит у западных партнеров предоставить больше РСЗО, артиллерии и систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным журналистов, Украина просит дополнительные системы РСЗО и снаряды стандартов НАТО. Среди артиллерии отмечается, что Вооруженным силам нужно больше гаубиц, САУ, буксируемых нестандартных гаубиц и большее количество дополнительных боеприпасов калибра 155-мм, 152-мм и 122-мм.

CNN сообщает, что одним из приоритетов стали системы противовоздушной обороны. Украина просит ракеты для советских систем Бук и С-300. Также речь идет о необходимости перехода на многоуровневые западные системы ПВО и поставки дополнительных западных и советских систем ближнего радиуса действия.

Отдельно отмечалось потребности в радарах, средствах береговой обороны, танках и средствах радиоэлектронной борьбы.