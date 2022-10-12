Україна просить у партнерів більше систем ППО та артилерії, - CNN
Україна просить у західних партнерів надати більше РСЗВ, артилерії та систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними журналістів, Україна просить додаткові системи РСЗВ та снаряди стандартів НАТО. Серед артилерії зазначається, що Збройним силам потрібно більше гаубиць, САУ, нестандартних гаубиць, що буксируються, і більше кількість додаткових боєприпасів калібру 155-мм, 152-мм і 122-мм.
CNN повідомляє, що одним з пріорітетів стали системи протиповітряної оборони. Україна просить ракети для радянських систем "Бук" і С-300. Також йдеться про необхідність переходу на багаторівневі західні системи ППО та постачання додаткових західних і радянських систем ближнього радіусу дії.
Окремо наголошувалось на потребі у радарах, засобах берегової оборони, танках та засобах радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, що Канада оголосила новий пакет допомоги Україні на 47 млн доларів.
Також стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні додаткові зенітні ракети для посилення захисту неба.
До цього повідомлялось, що Німеччина передасть Україні додаткові РСЗВ та артилерійські установки.
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