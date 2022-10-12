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Украина просит у партнеров больше систем ПВО и артиллерии, - CNN

Новина українською →
Среда 12 октября 2022 21:07
Украина просит у партнеров больше систем ПВО и артиллерии, - CNN Фото: Украина просит у партнеров больше систем ПВО и артиллерии (facebook com CinCAFU)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина просит у западных партнеров предоставить больше РСЗО, артиллерии и систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным журналистов, Украина просит дополнительные системы РСЗО и снаряды стандартов НАТО. Среди артиллерии отмечается, что Вооруженным силам нужно больше гаубиц, САУ, буксируемых нестандартных гаубиц и большее количество дополнительных боеприпасов калибра 155-мм, 152-мм и 122-мм.

CNN сообщает, что одним из приоритетов стали системы противовоздушной обороны. Украина просит ракеты для советских систем Бук и С-300. Также речь идет о необходимости перехода на многоуровневые западные системы ПВО и поставки дополнительных западных и советских систем ближнего радиуса действия.

Отдельно отмечалось потребности в радарах, средствах береговой обороны, танках и средствах радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что Канада объявила новый пакет помощи Украине на 47 млн долларов.

Также стало известно, что Нидерланды передадут Украине дополнительные зенитные ракеты по усилению защиты неба.

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине дополнительные РСЗО и артиллерийские установки.

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