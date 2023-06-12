Україна просить у Німеччини більше танків Leopard 2 для контрнаступу

"Українська армія вкрай гостро потребує набагато більшої кількості західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки", - заявив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник берлінському виданню Tagesspiegel.

За його словами, "кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу". З його точки зору, Бундесвер може надати більше 18 одиниць, які вже поставлені, оскільки запаси становлять 300 танків. Нинішнє число можна "потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччині захищати себе", додав колишній посол України у Берліні.

Мельник також попросив передати українській армії "ще 60 бойових машин піхоти Marder".

Позиція Німеччини

Політик ХДС з питань безпеки Родеріх Кізеветтер підтримав вимогу Мельника. За його словами, необхідно негайно замінити всю пошкоджену техніку, у тому числі бойові танки Leopard та бронетранспортери, та доставити додаткову амуніцію.

Політик з питань оборони ВДП Маркус Фабер сказав Tagesspiegel, що чіткі заяви про заміну можуть підтримати контрнаступ. Наприклад, Бундестаг вирішив замінити заряди Leopard 2 із запасів збройних сил Німеччини. "Ми можемо збільшити кількість, щоб допомогти", - сказав Фабер.

Мельник також відновив вимогу до Німеччини поставити крилаті ракети "Таурус" та допомогти у створенні потужних українських ВПС. Україна чекає "стратегічного рішення Німеччини брати активну участь у винищувальній коаліції, щоб українські пілоти могли негайно тренуватися на винищувачах Eurofighter і надати частину з більш ніж 130 літаків".