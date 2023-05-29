Обов'язковий мінімум. Яку зброю Захід дає Україні для контрнаступу

Яку техніку вдалося накопичити за останні півроку, що необхідно ЗСУ для успішних визвольних операцій і як союзники України поповнюють наш фонд зброї, – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Контрнаступ української армії обговорюється як в Україні, так і в усьому світі вже не один місяць. Військові аналітики намагаються вгадати напрями удару по російських окупантах, передбачають подальші кроки ЗСУ та кінцеві результати.

Водночас, Україна активно накопичує зброю. Танки, артилерія, протиповітряні системи оборони, снаряди та дрони – все це необхідно для вдалого звільнення територій, про кожен вид озброєння регулярно ведуться переговори на всіх рівнях.

Низький старт

Для вдалого контрнаступу з мінімальними втратами ЗСУ потрібна потужна зброя і її потрібно багато. Про це, зокрема, постійно каже президент Володимир Зеленський. Відповідаючи на запитання про те, коли анонсований наступ українських військ розпочнеться, Зеленський на різних рівнях – від прес-конференцій до окремих інтерв'ю відповідає, що війська підуть в атаку тоді, коли будуть готові до неї. І під готовністю він має на увазі велику кількість військової техніки, яка зведе до мінімуму втрати.

"З тим, що у нас вже є, ми можемо рухатися вперед і, я думаю, досягнемо успіху. Але ми втратимо багато людей. Я думаю, що це неприйнятно. Отже, нам потрібно почекати. Нам все ще потрібно трохи більше часу", – сказав президент 11 травня в інтерв'ю Eurovision News.

14 травня президент заявив, що контрнаступ розпочнеться, коли ВСУ матиме необхідний мінімум зброї. 23 травня в українській розвідці повідомили – мінімум є.

"Багато мирних мешканців все ще перебувають під російською окупацією, і часу більше не можна втрачати. У нас вже є необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що це незабаром почнеться", – сказав глава ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю японському телеканалу NHK.

І, нарешті, 27 травня на сторінках у соціальних мережах головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було опубліковано невелике відео, де українські військові символічно готуються до бою. Слоган до ролика звучить так: "Настав час повертати своє".

Очевидно, дата контрнаступу наближається і в Офісі президента вже встигли відзначити, що певні дії, що передують атаці, відбуваються вже зараз – удари по лініях постачання, вибухи на складах із боєприпасами та інше.

Західна броня та артилерія

Сьогоднішню війну України проти російських загарбників військові експерти називають війною артилерії, але не забувають уточнити, що прорив оборони супротивника здійснюють танки. "Бронований кулак" йде в атаку після того, як ворога накрили вогневим валом, зробивши його максимально вразливим та слабким. У світлі анонсованого контрнаступу танків та артилерії українським військам потрібно багато.

Так звана "танкова коаліція" для України почала формуватись на початку 2023 року. Про те, що ЗСУ отримають ударну кількість танків, стало зрозуміло, коли європейські та американські союзники все ж таки вмовили Німеччину дати Україні Leopard. Великобританії та США довелося на власному прикладі показати Берліну готовність допомогти українським військам – у Лондоні ЗСУ пообіцяли Challenger, а у Вашингтоні – Abrams.

У лютому під час свого візиту до Києва президент США Джозеф Байден повідомив, що союзники зібрали для України близько 700 танків. 260 із них ЗСУ дала Польща – радянські Т-72, Leopard 2 A4 та польські PT-91 Twardy. Німеччина, Данія та Нідерланди пообіцяли Україні 178 Leopard 1 A5. Окремо Німеччина погодилася надати 14 Leopard 2 А6.

У США обіцяли передати Україні 31 M1A2 Abrams, Великобританія – 14 Challenger 2. Ще близько 8 Leopard 2 A4 пообіцяла Норвегія, Іспанія – 10, Канада – 4, Португалія – 3 та по одному Leopard 2 A6 дадуть Швеція та Фінляндія.

Leopard 2 (Фото: Getty Images)

Скільки сьогодні в Україні танків – невідомо з очевидних причин, противник не має орієнтуватись у цифрах. Проте відомо, що українські військові активно навчаються керувати західною бронею. Про навчання, що готуються на Abrams в Німеччині, заявили 21 квітня в рамках "Рамштайну". Тоді ж стало відомо, що частина ЗСУ проходить навчання на Leopard у Польщі.

Крім танків, Україні обіцяють поставити броньовані машини. Сотні американських Bradley та Stryker, близько 40 німецьких Marder, французькі бронетранспортери Bastion та бронеавтомобілі AMX-10RC – неповний список того, що свого часу пообіцяли Україні союзники. Кількість поставленої техніки, як і у випадку з танками, невідома, але орієнтовно в Україні вже є сотня танків та близько 500 бронемашин, стверджує керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Питання "танкової коаліції" було підняте одним із перших. На сьогоднішній день ми накопичуємо якраз, щоб мати орієнтовно до 100 танків і понад 500 броньованих машин різних типів. Ми на це орієнтуємося, в принципі, ми виходимо на ці показники, і це все буде в Україні. Більшою мірою ми вже оснащені цим", – зазначив Мусієнко.

Пріоритетом для української армії є артилерія та снаряди до неї. Про це під час прес-конференції після Саміту G7 заявив Володимир Зеленський. "Глобальне питання – артилерія… Зброя якісна, дадуть усі. Працюватимемо над цим", – заявив президент.

Питання постачання Україні великої кількості артилерії та снарядів до неї, головним чином, обговорюється на "Рамштайні". Після лютневої зустрічі Зеленський повідомив, що ЗСУ отримають більше артилерійських установок та боєприпасів. На сьогоднішній день відомо, що у розпорядженні української армії різні гаубиці – M777, M114, FH70, TRF11, L118/119, M101. В основному це артилерія 155 або 105 калібру.

Також на початку року стало відомо, що США мають намір передати Україні 18 комплектів системи управління артилерією IFADTS. Це автоматизована система, яка дає поінформованість про свої та ворожі сили та визначає порядок дій та поразку цілей. Як стверджується, аналогів у супротивника немає. Про те, чи є ці системи сьогодні у ВСУ і скільки загалом одиниць артилерії на озброєнні армії України, не повідомляється.

При цьому наприкінці квітня стало відомо, що українські воїни досягли паритету в артилерії на Бахмутському напрямку, про що повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий.

"Ми знаходимося, грубо кажучи, на артилерійській дієті... Наші артилеристи та ракетники звикли до цього, тому вони максимально точно, максимально звіряють цілі з даними безпілотників і намагаються їх вражати. І по суті досягають паритету тим, що якісно вражають цілі", – розповів представник Східного угруповання військ.

Можливо, подібні заяви говорять про те, що артилерії, як і снарядів, на фронті все ж таки додалося. Боєприпаси – головна потреба у сьогоднішній війні. У окупантів їх більше переважно завдяки запасам ще з Другої світової війни. Незважаючи на те, що більшість снарядів застаріла, створювати вогневий вал вони можуть.

Щоб не лише досягти рівності сил, а й переважити можливості супротивника, українські дипломати просять у західних партнерів боєприпаси. Як результат – рішення Євросоюзу та Норвегії про постачання Україні 1 мільйона снарядів калібру 155 міліметрів. Це суттєва допомога, але вона, за словами військового експерта Владислава Селезньова, – лише мала частина того, що потрібно, щоб мати необхідний темп обстрілів.

"Підготовка до поля майбутнього бою за допомогою артилерії, яка знищує ворожі військові об'єкти – це вкрай важливий аспект, який, з одного боку, дозволить нам ефективно виконувати бойові завдання, а з іншого боку – виходити з мінімальними обстрілами. Піт артилерії береже кров піхоти" , – зазначив Селезньов.

Під час контрнаступу можуть виникати різні непередбачені ситуації, тому як самої техніки, так і боєприпасів має бути із запасом, додав майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

"При наступі має бути необхідна кількість запланованих снарядів. І щонайменше стільки ж, а краще вдвічі більше про всяк випадок. Тому що ситуація може змінитися будь-якої хвилини, і ми маємо бути до цього готові", – зазначив Гетьман.

ППО, ракети та F-16

Системи протиповітряної оборони не лише допомагають закривати небо над містами від масованих обстрілів РФ, які почастішали останніми тижнями. ППО необхідна для прикриття війська, особливо коли воно піде в контрнаступ. Не останнім фактором досягнення паритету в артилерійських обстрілах на Сході України стало те, що противник фактично не може застосовувати свою авіацію – її збивають Повітряні сили.

Одними з основних "гравців" у захисті українського неба, безумовно, є Patriot, NASAMS та Iris-T. Вони показують ефективний результат і збивають 100% цілей, про що красномовно говорять зведення ЗС ЗСУ після нічних обстрілів. Навіть "легендарним" "Кинджалам", яким, як стверджували у Кремлі, аналогів немає, не вдалося прорвати український "купол". Однак усю територію України сучасні системи покрити не можуть – їх замало. Тому дипломати продовжують вести переговори щодо постачання нових засобів протиповітряного захисту.

ППО Patriot (фото: Getty Images)

27 травня стало відомо, що Німеччина готує нові системи ППО Iris-T до передачі Україні, про що повідомив український посол у Берліні Олексій Макєєв. Крім цього, Київ придбає ще NASAMS. Система та обладнання коштуватиме 285 мільйонів доларів і в Держдепі США вже затвердили продаж ППО. Про прискорення у постачання ППО також кілька днів тому заявив і президент Зеленський.

Однією з позитивних новин у світлі контрнаступу, що готується, стала інформація про передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow від Великобританії. Українська влада, військові та дипломати не раз заявляли про необхідність отримання ракет дальньої дії. Вони дозволять бити супротивника на великій відстані, мінімізуючи прямий контакт на полі бою.

Storm Shadow, які передали Україні, вміють стріляти на 250 кілометрів, можуть летіти на малих висотах, тобто бути недоступними для ППО противника, і діють за принципом "вистрілив-забув", точно вражаючи ціль.

Ракети Storm Shadow (фото: Getty Images)

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 27 травня повідомив, що, крім Storm Shadow, ЗСУ також передадуть SCALP – французький аналог. Якщо ж до "ракетної коаліції" приєднається Німеччина, то Україна отримає Taurus.

"Звичайно, краще б вони виглядали на західних літаках, тому що ефективність завдання ударів у рази зросте, коли ракети полетять з F-16", – заявив Юрій Ігнат.

Розмови про передачу Україні винищувачів нового покоління F-16 ще кілька місяців тому закінчувалися, щойно розпочавшись. На початку року Байден, почувши питання про те, чи передадуть Києву винищувачі, однозначно відповів: "Ні". Однак у травні ця тема знову стала однією з обговорюваних.

Спочатку про коаліцію із закупівлі винищувачів заявили прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте. Після цього і сам Байден зненацька підтримав створення коаліції на G7. Зрештою, на черговому "Рамштайні", який пройшов 25 травня, фактично затвердили свій намір передати українським воїнам винищувачі.

Таким чином, спочатку на літаках навчать літати українських пілотів, а вже потім можна буде очікувати на поставку. У Міноборони України вже назвали необхідну кількість літаків – це 4 ескадрильї, тобто 48 бойових одиниць.

За словами Ігната, F-16 дадуть можливість перекрити ті регіони, які не можуть покрити наземну ППО. Крім того, таким чином ЗСУ зможуть досягти переваги у повітрі на окупованих територіях, знищивши авіацію супротивника.

"Якби була б повітряна битва між будь-яким російським літаком і F-16, то бій закінчився б ще до того, як пілот російського літака зрозумів, що він почався", – додав Гетьман.

При цьому, згідно з оптимістичними сценаріями, існує ймовірність, що винищувачі Україна отримає ще під час контрнаступу.

"Ситуація така, що цей контрнаступ може дещо розтягнутися в часі, є такий сценарій, і він може розділитися на кілька етапів. На якомусь етапі ближче до завершального і F-16 візьмуть участь у бойових діях. Можливо, це буде до кінця року. Але, я думаю, шанси такі є, вони з'являться фактично восени цього року. Це був би для нас дуже бажаний сценарій", – зазначив Мусієнко.

Сьогодні очевидно, що контрнаступ ЗСУ відбудеться найближчим часом. Українські військові готуються, утворюються "Гвардії наступу", формуються бригади. Однак багато залежить від того, якою зброєю, в якій кількості і наскільки швидко забезпечать ЗСУ західні партнери. Необхідний мінімум – це добре, але для звільнення територій з мінімальними втратами все ж таки краще мати максимум.