Украина просит у Германии больше танков Leopard 2 для контрнаступления

"Украинская армия крайне остро нуждается в гораздо большем количестве западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники", - заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник берлинскому изданию Tagesspiegel.

По его словам, "каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления". С его точки зрения, Бундесвер в состоянии предоставить больше 18 единиц, которые уже поставлены, поскольку запасы составляют 300 танков. Нынешнее число можно "утроить, не ставя под угрозу способность Германии защищать себя", добавил бывший посол Украины в Берлине.

Мельник также попросил передать украинской армии "еще 60 боевых машин пехоты Marder".

Позиция Германии

Политик ХДС по вопросам безопасности Родерих Кизеветтер поддержал требование Мельника. По его словам, необходимо немедленно заменить всю поврежденную технику, в том числе боевые танки Leopard и бронетранспортеры, и доставить дополнительную амуницию.

Политик по вопросам обороны СвДП Маркус Фабер сказал Tagesspiegel, что четкие заявления о замене могут поддержать контрнаступление. Например, Бундестаг решил заменить заряды Leopard 2 из запасов вооруженных сил Германии. "Мы можем увеличить число, чтобы помочь", - сказал Фабер.

Мельник также возобновил требование к Германии поставить крылатые ракеты "Таурус" и помочь в создании мощных украинских ВВС. Украина ждет "стратегического решения Германии активно участвовать в истребительной коалиции, чтобы украинские пилоты могли немедленно тренироваться на истребителях Eurofighter и предоставить часть из более чем 130 самолетов".