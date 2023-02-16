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Україна просить у Італії засоби захисту від ядерної та хімічної зброї, - Крозетто

Фото: Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україна нещодавно попросила в Італії передати засоби захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї. Тож Рим у новому пакеті передасть Києву цю допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Італії Гвідо Крозетто.

"Україна останніми днями звернулася до Італії з проханням про засоби захисту від ядерної зброї, біологічної та хімічної. Італія надасть їй це разом із такою допомогою як генератори, ковдри. Хоч це менш дороговартісне ніж танки, але це також потребує уваги. Тому ми затвердили в шостий пакет про допомогу Україні ці матеріали і надішлемо їх", - заявив італійський міністр.

Нагадаємо, вчора ми писали про те, що уряд Італії схвалив шостий пакет допомоги Україні.

Також ми писали, що Італія спільно з Францією надасть Україні системи ППО Samp-T, також Рим вже надав Києву п'ять пакетів військової допомоги на суму близько 1 млрд євро.

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ІталіяРимХімічна зброяЯдерна безпека