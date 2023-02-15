ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Італія схвалила шостий пакет допомоги Україні

Новость на русском →
Італія, Середа 15 лютого 2023 14:15
Італія схвалила шостий пакет допомоги Україні Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Італії затвердив шостий пакет допомоги Україні, що бореться проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зазначив, що Італія схвалила ще один пакет допомоги Україні. Він додав, що, хоча сьомий пакет допомоги поки не планується, але якби він готувався, партія "Вперед, Італіє", координатором якої є Таяні, проголосувала б за нього.

"Італія хоче миру, якого можна досягти, лише продовжуючи озброювати Київ. Потрібно зробити все, щоб остаточним рішенням не стала капітуляція перед росіянами", - сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні підтвердила намір передати Україні системи ППО SAMP-T разом із Францією. Українські військові вже вирушили на навчання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Військова допомога
NEWS
До Ради надійшли заяви на складання мандатів від Королевської та її чоловіка
До Ради надійшли заяви на складання мандатів від Королевської та її чоловіка
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян