RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина просит у Италии средства защиты от ядерного и химического оружия, - Крозетто

Фото: Гвидо Крозетто, министр обороны Италии (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина недавно попросила у Италии передать средства защиты от ядерного, биологического и химического оружия. Рим в новом пакете передаст Киеву эту помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто.

"Украина в последние дни обратилась в Италию с просьбой о средствах защиты от ядерного оружия, биологического и химического. Италия предоставит ей это вместе с такой помощью как генераторы, одеяла. Хоть это менее дорогостоящее, чем танки, но это также требует внимания. Поэтому мы утвердили в шестой пакет помощи Украине эти материалы и вышлем их", - заявил итальянский министр.

Напомним, вчера мы писали о том, что правительство Италии одобрило шестой пакет помощи Украине.

Также мы писали, что Италия совместно с Францией предоставит Украине системы ПВО Samp-T, а также Рим уже предоставил Киеву пять пакетов военной помощи на сумму около 1 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияРимХимическое оружиеЯдерная безопасность