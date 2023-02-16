Украина просит у Италии средства защиты от ядерного и химического оружия, - Крозетто

"Украина в последние дни обратилась в Италию с просьбой о средствах защиты от ядерного оружия, биологического и химического. Италия предоставит ей это вместе с такой помощью как генераторы, одеяла. Хоть это менее дорогостоящее, чем танки, но это также требует внимания. Поэтому мы утвердили в шестой пакет помощи Украине эти материалы и вышлем их", - заявил итальянский министр.

Напомним, вчера мы писали о том, что правительство Италии одобрило шестой пакет помощи Украине.

Также мы писали, что Италия совместно с Францией предоставит Украине системы ПВО Samp-T, а также Рим уже предоставил Киеву пять пакетов военной помощи на сумму около 1 млрд евро.

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