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Україна просить ЄС продовжити термін дії скасування всіх мит та квот на експорт

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Четвер 06 жовтня 2022 17:16
Україна просить ЄС продовжити термін дії скасування всіх мит та квот на експорт Фото: Україна просить ЄС продовжити дії по скасування всіх мит та квот на експорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Народні депутати України підтримали постанову щодо продовження дій по скасуванню всіх мит та квот на експорт. Для цього планується звернутись до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку народного депутата України Ярослава Железняка.

У четвер, 6 жовтня, депутати підтримали "Постанову про Звернення Верховної Ради України до Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу щодо поглиблення економічної співпраці та продовження дії тимчасових заходів з лібералізації торгівлі".

"Парламент звернувся до Європейського Союзу щодо продовження дії тимчасових заходів з постачання українських товарів (скасовано мита і квоти на експорт)", - йдеться у повідомленні.

Україна просить продовжити ці дії до завершення переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

"Відповідний пільговий період був нам наданий лише на рік і тому дуже важливо його продовжити", - додав депутат.

Раніше Європейський Союз офіційно вже скасовував усі мита і збори з українського експорту, що спрямовується на європейський ринок. Це має допоможе відновленню українського бізнесу, який постраждав унаслідок російської агресії.

Нагадаємо, що у червні ЄС на рік скасував усі мита і збори для українського експорту.

Раніше ми повідомляли, Рада Євросоюзу затвердила тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо певних українських товарів. Так, на один рік призупиняються всі імпортні мита і квоти ЄС на експорт з України.

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