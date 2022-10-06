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Украина просит ЕС продлить термин действия отмены всех пошлин и квот на экспорт

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Четверг 06 октября 2022 17:16
Украина просит ЕС продлить термин действия отмены всех пошлин и квот на экспорт Фото: Украина просит ЕС продлить действия по отмене всех пошлин и квот на экспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Народные депутаты Украины поддержали постановление о продлении действий по отмене всех пошлин и квот на экспорт. Для этого планируется обратиться в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу народного депутата Украины Ярослава Железняка.

В четверг, 6 октября, депутаты поддержали "Постановление об Обращении Верховной Рады Украины в Европейский парламент и Совет Европейского Союза об углублении экономического сотрудничества и продолжении действия временных мер по либерализации торговли".

"Парламент обратился в Европейский Союз о продолжении действия временных мер по поставке украинских товаров (отменены пошлины и квоты на экспорт)", - говорится в сообщении.

Украина просит продолжить эти действия до завершения переговоров по членству Украины в Евросоюзе.

"Соответствующий льготный период был нам предоставлен только на год и поэтому очень важно его продлить", - добавил депутат.

Ранее Европейский Союз официально уже отменял все пошлины и сборы с украинского экспорта, направляемого на европейский рынок. Это должно помочь возобновлению украинского бизнеса, пострадавшего в результате российской агрессии.

Напомним, что в июне ЕС в год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта.

Ранее мы сообщали, Совет Евросоюза утвердил временную либерализацию торговли и другие торговые уступки по определенным украинским товарам. Да, на один год приостанавливаются все импортные пошлины и квоты ЕС на экспорт из Украины.

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