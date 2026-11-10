Україна пропонує свої підходи щодо перемир’я і очікує на відповідь від росіян, - Сибіга

"Україна пропонує свої підходи щодо перемир’я - як у Чорному морі, так і в енергетиці. Ми передали їх партнерам і зараз очікуємо на відповідь з боку росіян", - зазначив він.

Міністр розповів, що меседж України на перемовинах в Абу-Дабі складається з деескалації та запропонованого Україною перемир’я, а також безпекових гарантій.

Третім пунктом є зустріч президента Володимира Зеленського з російським диктатором, яка, на переконання Сибіги, "може дійсно пришвидшити закінчення війни".

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, відновився тристоронній формат переговорів України, США та РФ. Переговорні команди трьох країн зустрілися у Абу-Дабі, де станом на 17:00 перший раунд переговорів завершився після понад 4 годин роботи.

Зазначимо, Зеленський розповів, що українській делегації важко вести переговори з росіянами в Абу-Дабі. Він зазначив, що "вони, м'яко кажучи, не найкращі наші друзі".