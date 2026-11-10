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Украина предлагает свои подходы к перемирию и ожидает ответа от россиян, - Сибига

19:33 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (facebook.com andrij.sybiha)

Украина передала партнерам свои предложения по перемирию с Россией и сейчас ожидает ответ страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги.

"Украина предлагает свои подходы к перемирию - как в Черном море, так и в энергетике. Мы передали их партнерам и сейчас ожидаем ответа со стороны россиян", - отметил он.

Министр рассказал, что месседж Украины на переговорах в Абу-Даби состоит из деэскалации и предложенного Украиной перемирия, а также гарантий безопасности.

Третьим пунктом является встреча президента Владимира Зеленского с российским диктатором, которая, по убеждению Сибиги, "может действительно ускорить окончание войны".

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, сегодня, 10 ноября, возобновился трехсторонний формат переговоров Украины, США и РФ. Переговорные команды трех стран встретились в Абу-Даби, где на 17:00 первый раунд переговоров завершился после более чем 4 часов работы.

Отметим, Зеленский рассказал, что украинской делегации сложно вести переговоры с россиянами в Абу-Даби. Он отметил, что "они, мягко говоря, не самые лучшие наши друзья".

Источники РБК-Украина отметили, что одной из тем обсуждений стала возможность большого обмена пленными между Украиной и РФ.

Обо всем, что известно о трехсторонних переговорах в Абу-Даби - читайте в материале РБК-Украина.

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