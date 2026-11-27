Раніше РБК-Україна писало, що Україна, за словами Сибіги, не має наміру переносити бойові дії проти РФ на територію інших країн, зокрема, Лівії. Дії Києва спрямовані виключно проти російських військових об’єктів.

Крім того, Росія не досягла цілей свого вторгнення в Україну, тому не може претендувати на перегляд безпекового порядку Європи.

Сибіга нагадав, що Росія витратила чотири роки й вісім місяців на те, щоб "майже захопити" село Мала Токмачка в Запорізькій області.

Також Сполучені Штати вважають, що Україна та Росія повинні припинити взаємні удари по енергетиці й ланцюгам постачання продовольства. Ще вони вимагають повернути безпеку судноплавства в Чорному морі.