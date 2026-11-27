Украина предоставила партнерам четкие предложения по перемирию в Черном море. Однако Россия пытается среди условий по агропродукции вставить поставки нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги во время выступления на V Международной конференции высокого уровня по продовольственной безопасности Food from Ukraine.
Сибига заявил, что Киев готов играть роль гаранта мировой продовольственной безопасности, стремится восстановить свободу судоходства и обеспечить беспрепятственный экспорт агропродукции.
"Мы готовы к перемирию. Мы благодарны Индии, Турции и Египту, которые играют активную и важную роль в деэскалации в Черном море, а также в посреднических услугах. Сейчас мы ждем ответа от России. Все наши предложения были переданы", - сказал он.
В то же время Сибига отметил, что Москва каждый раз выдвигает "нереалистические требования".
"Сейчас (власть РФ - ред.) тоже это делает. Они сразу предлагают включать в условия нефть. Нефть может быть элементом более широкого энергетического перемирия", - пояснил министр.
Он также отметил важность международного давления на Россию для восстановления безопасности судоходства в черноморских водах.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина, по словам Сибиги, не намерена переносить боевые действия против РФ на территорию других стран, в частности Ливии. Действия Киева направлены исключительно против российских военных объектов.
Кроме того, Россия не достигла целей своего вторжения в Украину, поэтому не может претендовать на пересмотр порядка безопасности Европы.
Сибига напомнил, что Россия потратила четыре года и восемь месяцев на то, чтобы "почти захватить" село Малая Токмачка в Запорожской области.
Соединенные Штаты также считают, что Украина и Россия должны прекратить взаимные удары по энергетике и цепям поставок продовольствия. Еще они требуют вернуть сохранность судоходства в Черном море.