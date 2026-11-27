Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги під час виступу на V Міжнародній конференції високого рівня з продовольчої безпеки Food from Ukraine.

Він також наголосив на важливості міжнародного тиску на Росію для відновлення безпеки судноплавства у чорноморських водах.

"Зараз (влада РФ - ред.) теж це робить. Вони одразу пропонують включати до умов нафту. Нафта може бути елементом ширшого енергетичного перемир'я", - пояснив міністр.

"Ми готові до перемир'я. Ми вдячні Індії, Туреччині та Єгипту, які відіграють активну і важливу роль в деескалації в Чорному морі, а також у посередницьких послугах. Зараз ми чекаємо відповідь від Росії. Всі наші пропозиції були передані", - сказав він.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна, за словами Сибіги, не має наміру переносити бойові дії проти РФ на територію інших країн, зокрема, Лівії. Дії Києва спрямовані виключно проти російських військових об’єктів.

Крім того, Росія не досягла цілей свого вторгнення в Україну, тому не може претендувати на перегляд безпекового порядку Європи.

Сибіга нагадав, що Росія витратила чотири роки й вісім місяців на те, щоб "майже захопити" село Мала Токмачка в Запорізькій області.

Також Сполучені Штати вважають, що Україна та Росія повинні припинити взаємні удари по енергетиці й ланцюгам постачання продовольства. Ще вони вимагають повернути безпеку судноплавства в Чорному морі.