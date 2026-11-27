Украина предоставила партнерам четкие предложения по перемирию в Черном море. Однако Россия пытается среди условий по агропродукции вставить поставки нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги во время выступления на V Международной конференции высокого уровня по продовольственной безопасности Food from Ukraine.

Украина готова к перемирию

Сибига заявил, что Киев готов играть роль гаранта мировой продовольственной безопасности, стремится восстановить свободу судоходства и обеспечить беспрепятственный экспорт агропродукции.

"Мы готовы к перемирию. Мы благодарны Индии, Турции и Египту, которые играют активную и важную роль в деэскалации в Черном море, а также в посреднических услугах. Сейчас мы ждем ответа от России. Все наши предложения были переданы", - сказал он.

В то же время Сибига отметил, что Москва каждый раз выдвигает "нереалистические требования".

"Сейчас (власть РФ - ред.) тоже это делает. Они сразу предлагают включать в условия нефть. Нефть может быть элементом более широкого энергетического перемирия", - пояснил министр.

Он также отметил важность международного давления на Россию для восстановления безопасности судоходства в черноморских водах.