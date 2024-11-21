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Україна пропонує МАГАТЕ продовжити місії на об'єктах енергетики

Україна, Четвер 21 листопада 2024 20:58
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Україна пропонує МАГАТЕ продовжити місії на об'єктах енергетики Фото: міністр енергетики Герман Галущенко з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про наслідки нещодавньої масштабної атаки Росії. Серед іншого окупанти били по підстанціях, які є критично важливими для видачі потужності атомними блоками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства енергетики України.

Міністр енергетики Герман Галущенко обговорив у Відні з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі необхідність продовження місій Агентства на всіх підстанціях, від яких залежить безпечна робота українських АЕС.

Міністр зокрема повідомив гендиректора МАГАТЕ про наслідки нещодавньої масштабної атаки Росії, ціллю якої, зокрема, були підстанції, які є критично важливими для видачі потужності атомними блоками.

"Попри раніше проведені місії МАГАТЕ і фіксацію експертами важливості функціонування підстанцій як гарантії ядерної та радіаційної безпеки атомних станцій в Україні, атаки лише посилюються. Ми повинні продовжувати моніторинг, щоб задокументувати наслідки цієї атаки й задля того, щоб уникнути таких атак у майбутньому", - зазначив Галущенко.

Натомість Гроссі запевнив, що Агентство готове найближчим часом організувати відповідні місії.

Сторони також обговорили ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС, яка сьогодні ранком знову опинилася на межі блекауту через ворожий обстріл.

Зокрема Галущенко наголосив на необхідності негайного виконання резолюції МАГАТЕ про повернення Україні контролю над станцією.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 листопада, через російський обстріл Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилась на межі блекауту.

До цього, ЗАЕС була на межі блекауту буквально 16 листопада.

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