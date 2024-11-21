Вдруге за тиждень. Запорізька АЕС знову опинилась на межі блекауту

Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилась на межі блекауту 21 листопада. Це сталося через російський обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі", - йдеться у повідомленні. У разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут. "Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко. Як зазначають в Міненерго, енергетики приступлять до відновлення повноцінного живлення станції, які тільки це дозволить безпекова ситуація.