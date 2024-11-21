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Вдруге за тиждень. Запорізька АЕС знову опинилась на межі блекауту

Україна, Четвер 21 листопада 2024 08:26
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Вдруге за тиждень. Запорізька АЕС знову опинилась на межі блекауту Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилась на межі блекауту 21 листопада. Це сталося через російський обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі", - йдеться у повідомленні.

У разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут.

"Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як зазначають в Міненерго, енергетики приступлять до відновлення повноцінного живлення станції, які тільки це дозволить безпекова ситуація.

Ситуація із Запорізькою АЕС

Місто Енергодар Запорізької області, де розташована Запорізька атомна електростанція, було захоплене російськими військами у лютому 2022 року. Разом із ним було окуповано і станцію.

З того часу росіяни порушують правила експлуатації атомного об'єкта. Вже не вперше повідомлялося, що на території станції РФ тримає техніку та живу силу, яку перекидає на фронт.

Через порушення правил експлуатації, станція постійно перебуває під загрозою, зокрема, опиняється на межі блекауту. Наприклад, ЗАЕС була на межі блекауту буквально 16 листопада.

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