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Виробляє ядерну зброю для РФ. Міністр оборони Литви закликав накласти санкції на "Росатом"

Новость на русском →
Понеділок 16 січня 2023 18:08
Виробляє ядерну зброю для РФ. Міністр оборони Литви закликав накласти санкції на "Росатом" Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

"Росатом" виробляє російську ядерну зброю для Росії та є частиною військово-промислового комплексу. Саме через це на нього мають бути накладені санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, яку приводить Guildhall.

Міністр зазначає, що санкційна політика має підірвати всю економіку РФ. За його словами, всі галузі економіки використовуються для розширення агресії, а отже вони мають перебувати під обмеженнями.

"Аргумент про те, що "Росатом" бере участь у виробництві ядерної зброї РФ, звичайно, потрібно використовувати в дискусії про введення санкцій", - зазначив Анушаускас.

Проте частина країн ЄС ведуть мають досить тісні контакти з ядерними підприємствами РФ, тому по цьому питанню не завжди є консенсус. На його думку, "Росатом" це частина промисловості, яка забезпечує і військові потреби, потреби РФ у ядерній зброї. Тому на нього обов'язково треба накласти санкції.

Нагадаємо, що Україна очікує, що Європейський союз включить російську державну компанію з атомної енергії "Росатом" до наступного раунду санкцій через війну в Україні.

Польща та Литва хочуть запропонувати, щоб Європейський Союз запровадив обмеження на ядерний сектор Росії в рамках 10 пакету санкцій проти Москви за повномаштабне вторгнення в Україну.

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