"Ядерні" санкції. Коли та чим Захід може натиснути на атомну енергетику Росії

Російська атомна енергетика поки що не потрапила під санкції (Фото: GettyImages)

Чому західні країни не поспішали із санкціями проти російської ядерної енергетики, як Україна пропонує вирішити це питання і хто може заблокувати обмеження проти РФ – докладніше у матеріалі РБК-Україна.

Західні країни буквально з перших днів вторгнення РФ в Україну почали запроваджувати жорсткі санкції проти агресора. Під обмеження потрапили як особисті рахунки російської еліти та олігархів, так і золотовалютні резерви Росії. Під санкційний каток також потрапили фінансовий, енергетичний та низка інших секторів. Сотні компаній залишили російський ринок або через репутаційні втрати, або через банальні незручності, викликані західними санкціями.

За 11 місяців повномасштабної війни Євросоюз ухвалив уже дев'ять санкційних пакетів. США, Великобританія, Канада та Японія вводили санкції в індивідуальному порядку, але здебільшого у координації з партнерами з ЄС. Захід відмовився від російського вугілля, в кінці року ввели стелю цін на нафту з РФ, а з 5 лютого набудуть чинності санкції щодо російських нафтопродуктів. Ведуться дискусії про подібні заходи щодо газу, видобутого в РФ.

Але досі жодних обмежень не запроваджено на ядерну галузь Росії. Україна сподівається, що ситуація зміниться після узгодження десятого пакету санкцій ЄС, куди можуть включити обмеження для ядерної галузі. З такою пропозицією, як писала західна преса, вже виступили Польща та Литва.

Євросоюз готується до нових санкцій

Новий санкційний пакет планується погодити до річниці початку активних бойових дій – до 24 лютого. У середині січня з'явилася неофіційна інформація, що новий санкційний пакет планують підготувати до саміту Україна-ЄС, що відбудеться 3 лютого.

Наразі, знову ж таки, за неофіційною інформацією, проект нових обмежень може бути запропонований для обговорення в Єврокомісії до середини лютого. Поки що про його зміст відомо мало. За словами голови ЄК Урсули фон дер Ляйєн, десятий пакет має перекрити лазівки, які дозволяють Росії обходити вже ухвалені санкції. Інших деталей практично немає.

Але Україна сподівається, що нові обмеження торкнуться і атомної сфери. "Розраховуємо, що 10-й пакет міститиме обмеження проти ядерної галузі Росії, зокрема "Росатому". Агресор має бути покараний за атаки на енергетику України та злочини проти екології", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Російські війська захопили Чорнобильську АЕС практично у перші дні атак під час руху на Київ. На станції росіяни базувалися більше місяця і лише на початку квітня почали її покидати. Наразі об'єкт "Укриття" та сховище відпрацьованого палива на станції працюють у штатному режимі. На початку березня було захоплено і Запорізьку АЕС, яка досі перебуває під контролем окупантів. Станція не виробляє електроенергію для країни, через що енергосистема позбавлена 6000 МВт е/е, які можуть видавати 6 блоків станції.

Запорізька АЕС (Фото: GettyImages)

Крім того, існує потенційна загроза радіаційній безпеці, яка будь-якої миті може стати реальною, оскільки на станції базується російська військова техніка. Про таку загрозу ще у серпні минулого року заявив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. У січні нинішнього року він сказав, що на об'єкті ситуація погіршується, і там потрібно терміново створювати безпечну зону.

Станція фактично перебуває під контролем російського "Росатому". Українська сторона хоче, щоб щодо цієї компанії і було запроваджено санкції. Але не лише через захоплення ЗАЕС та створення ситуації ядерної загрози.

"Атом" на експорт

Росія здійснює свій вплив на інші країни, у тому числі через "Росатом", зазначають у міжнародній робочій групі Єрмака-Макфола, яка займається питанням російських санкцій.

"Представники "Росатому" працюють у російських посольствах, а сам "Росатом", як агент російського уряду, намагається прив'язати країни до російських ядерних технологій, кодексів і стандартів, а також загалом просуває дії та цілі російського уряду", - йдеться у матеріалах групи, підготовлених як санкційні пропозиції для США, ЄС та країн G7. Там також звертають увагу союзників України, що багато хто з них купує збагачений уран та інші ядерні продукти та послуги у "Росатому".

Експерти групи зазначають, що Росія може спробувати використати залежність країн від російських ядерних послуг, як це було зроблено у випадку з газом. РФ, як зазначають експерти групи, веде масштабну торгівлю ядерною продукцією, включаючи продаж сирого урану, послуги з конверсії, зі збагачення, інші послуги та будівництво атомних електростанцій.

За даними "Росатому", у 2021 році дохід від торгівлі склав 8,9 млрд доларів США, а портфель замовлень на будівництво атомних електростанцій - 140 млрд доларів США. Санкції на таку торгівлю, вважають у групі Єрмака-Макфола, зменшать доходи Росії, послаблять важелі впливу на інші країни, посилять ізоляцію РФ та тиск на неї, а також зменшать здатність вести війну проти України.

Які санкції пропонує Україна

Є ідея запровадити два види санкцій – попереджувальний пакет та каральний. Останній можна застосувати у разі серйозного ядерного інциденту на українській АЕС, яка перебуває під окупацією.

Що увійде до запобіжного пакету?

Заборона на постачання уранової сировини із Росії. Вона вдарить по російському видобутку і змусить центральноазіатські поставки, які зараз здійснюються через Росію, знайти альтернативний маршрут на ринки країн із розвиненою економікою. Щоправда, Росія відносно невеликий виробник урану – у 2021 році на неї припало 5,5% від загального обсягу.

Персональні санкції щодо ключових чиновників "Росатому", включаючи членів правління "Росатому", гендиректора Олексія Ліхачова та керівників ключових дочірніх компаній - Uranium One, "Тенекс", "ТВЕЛ". Персональні санкції щодо працівників "Росатому", які втручалися у роботу атомних електростанцій на території окупованої України.

Заморозка нових контрактів із "Росатомом" на послуги з постачання ядерного палива, а також заморозка нових контрактів на будівництво атомних електростанцій. Крім того, пропонується обмежити російський вплив у МАГАТЕ.

"Громадяни Росії та Білорусі у керівництві МАГАТЕ мають бути позбавлені доступу до даних про Україну та виключені з процесу ухвалення рішень з українських питань", – йдеться у пропозиціях.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Фото: GettyImages)

Яким може бути каральний пакет?

Взяття під контроль активів "Росатому" в західних країнах з міркувань національної безпеки, закриття представництв "Росатому", зокрема, у країнах-союзниках України (Чехія, Угорщина, Франція, США, Японія, та Сінгапур), а також висилка пов'язаних з "Росатомом" російських дипломатів.

Також йдеться про перегляд усіх міжнародних науково-дослідних проектів за участю "Росатома" з метою виключення компанії з міжнародних проектів (INPRO, GIF, SNETP).

До того ж пропонується запровадити санкції проти "Росатому" та всіх його 262 дочірніх та 50 афілійованих компаній, що не дозволить їм торгувати у західних валютах або вести бізнес із західними компаніями. А у разі ядерного інциденту пропонується обмежити спектр послуг із російської сторони спеціальними ліцензіями на обмежений період.

Цей список санкцій можна розширити, вважає аналітик енергетичних ринків Максим Білявський. На його думку, потрібно визнати на рівні ООН дії Росії щодо захоплення АЕС актами ядерного тероризму і на підставі цього повністю усунути росіян з посад у секретаріаті МАГАТЕ.

Крім того, як вважає експерт, необхідно провести диверсифікацію постачання російського ядерного палива до кінця 2025 року. Насамперед це стосується Угорщини, Чехії, Болгарії, Фінляндії та Словаччини, де на АЕС ще використовують російське пальне. Також, вважає Білявський, можливе повне ембарго на постачання урану від РФ на ринок США.

"Зрештою, жодних цінових потрясінь не відбудеться, адже ціна власного виробництва в США, Канаді та Австралії до 20% нижча за спотові ціни і вартість російського імпорту. Також це рішення не призведе до гострого дефіциту, адже достатньо ресурсу мають виробники з цивілізованих країн", – зазначив експерт у коментарі РБК-Україна.

З усього переліку запропонованих обмежень найімовірнішими для ухвалення можуть бути персональні санкції, заборона на підписання нових угод з "Росатомом" та його доньками, а також усунення представників РФ та Білорусі від участі від розгляду у МАГАТЕ питань, що стосуються України, вважає директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

"Я не бачу жодних факторів, які могли б зараз загальмувати ухвалення таких обмежень", – переконаний Рябцев. А ось обмеження на виконання чинних контрактів запровадити складніше, вважає він.

"Обмеження із закупівлі пального швидко ввести не вийде. Не буде звідки брати пальне для реакторів у Європі, які працюють на російському пальному", – зазначив Рябцев. Він навів приклад України, яка вже понад 10 років переходить з російських ТВЕЛів на американське пальне від Westinghouse. "З 2011 року ми намагаємося провести такий перехід, але досі використовуємо запаси російського пального", – зазначив Рябцев.

Російські енергетики (Фото: GettyImages)

Якщо десятий санкційний пакет буде підготовлений до кінця лютого і до нього увійдуть обмеження щодо ядерної галузі, не варто очікувати на його швидке і безумовне схвалення європейськими чиновниками. Адже Угорщина вже заявила, що не підтримає санкції щодо атомної енергетики РФ.

Справа в тому, що Будапешт підписав із РФ контракти на будівництво нової атомної електростанції 9 років тому. Йдеться про будівництво ще двох блоків станції АЕС "Пакш" спільно з Росією. Але ймовірно, що Угорщина в цьому питанні спробує виторгувати собі особливі умови перед Єврокомісією, як це було у випадку з російською нафтою. І це зрештою дозволить обійти вето Будапешта, зробивши йому виняток.