Украина предлагает ЕС включить "Росатом" в новый пакет санкций, - Шмигаль

Украина призывает Европейский союз к введению ядерных ограничений против РФ. А именно включить Росатом в новый пакет санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Дениса Шмыгаля во время встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Перед саммитом Украина-ЕС в Киеве сверили часы с Высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем. Поблагодарил за последовательную поддержку Украины, увеличение бюджета Европейского фонда мира на 2 млрд евро, а также за тренировочную миссию для украинских военных. Рассчитываем на ее расширение", - пишет Шмыгаль.

Также премьер-министр выступил за продление экономического давления на Россию, в том числе в сфере "ядерных" санкций.

"Подчеркнул, как важно продолжать давление на экономику России и ввести 10 пакет европейских санкций, что, в частности, должен включать ядерную сферу и государственную компанию "Росатом", - заявил Шмыгаль.

Он также сообщил о договоренности с ЕС о том, что страны блока запустят для украинцев программу гуманитарного разминирования в 25 млн евро.

"Это важный компонент нашего восстановления, который позволит возвращать нормальную жизнь в деоккупированные от российских террористов общины. Благодарны Европейскому Союзу и его государствам-членам за солидарность и всестороннюю помощь", - добавил Шмыгаль.

Минэнерго также выступает за санкции против "Росатома"

Тем временем министр энергетики Герман Галущенко во время видеоразговора с Государственным секретарем по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии Великобритании Грантом Шаппсом также выступил за необходимость введения санкций против "Росатома".

Также глава Минэнерго проинформировал британского коллегу о состоянии энергетической системы Украины после массированных ракетных атак и поблагодарил Британию за оказанную помощь.

Напомним, ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призвал наложить санкции на "Росатом", поскольку он занимается изготовлением ядерного оружия для РФ.

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Ядерные" санкции. Когда и чем Запад может давить на атомную энергетику России".

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