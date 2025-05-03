Україна програла Японії на ЧС з хокею: за яких умов ще можливий вихід в еліту

Збірна України в основний час поступилась команді Японії на чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні 1А, що проходить в румунському місті Сфинтул-Георге. Тепер долю "синьо-жовтих" вирішуватимуть суперники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
Хокей, Чемпіонат світу в Дивізіоні 1А, 5-й тур
Україна – Японія – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Шайби: Захаров, 04:58, Ворона, 49:40 – Накадзіма, 13:22, Кімура, 29:38, Сузукі, 30:31
Україні можна було поступитися Японії і гарантувати собі путівку у Топ-дивізіон світового хокею – але не в основний час. Азійська збірна, яка виконала своє турнірне завдання і нібито не мала стимулів для запеклої боротьби, стала непростим суперником для підопічних Дмитра Христича.
Українці вдало почали поєдинок, відкривши рахунок після кидка Віктора Захарова. Проте ще до першої перерви отримали шайбу у відповідь.
Жахливим став другий період. Маючи ігрову перевагу "синьо-жовті" пропустили двічі протягом хвилини. На останню перерву команди пішли за переваги японців у дві шайби – 1:3.
У заключній 20-хвилинці збірна України скоротила відставання: на екваторі періоду відзначився Олексій Ворона. У кінці гри "синьо-жовті" замінили воротаря шостим польовим гравцем, але це не допомогло.
Для нашої команди все ще може завершитися добре, якщо в матчах, що залишилися:
Варіант за якого Україна не вийде до Топ-дивізіону:
Розклад матчів, що залишились в Дивізіоні 1А:
Трансляції ігор можна подивитися на телеканалі "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".
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