Україна програла Японії на ЧС з хокею: за яких умов ще можливий вихід в еліту

Хокей, Чемпіонат світу в Дивізіоні 1А, 5-й тур

Україна – Японія – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Шайби: Захаров, 04:58, Ворона, 49:40 – Накадзіма, 13:22, Кімура, 29:38, Сузукі, 30:31

Як пройшла гра

Україні можна було поступитися Японії і гарантувати собі путівку у Топ-дивізіон світового хокею – але не в основний час. Азійська збірна, яка виконала своє турнірне завдання і нібито не мала стимулів для запеклої боротьби, стала непростим суперником для підопічних Дмитра Христича.

Українці вдало почали поєдинок, відкривши рахунок після кидка Віктора Захарова. Проте ще до першої перерви отримали шайбу у відповідь.

Жахливим став другий період. Маючи ігрову перевагу "синьо-жовті" пропустили двічі протягом хвилини. На останню перерву команди пішли за переваги японців у дві шайби – 1:3.

У заключній 20-хвилинці збірна України скоротила відставання: на екваторі періоду відзначився Олексій Ворона. У кінці гри "синьо-жовті" замінили воротаря шостим польовим гравцем, але це не допомогло.

Що треба Україні, щоб вийти в еліту

Для нашої команди все ще може завершитися добре, якщо в матчах, що залишилися:

збірна Італії не виграє в Румунії в основний час, а Велика Британія переможе Польщу;

Італія програє Румунії за будь-якої умови, а Велика Британія поступиться Польщі в основний час;

Італія переможе Румунію не в основний час, а Велика Британія поступиться Польщі в основний час.

Варіант за якого Україна не вийде до Топ-дивізіону:

будь-яка перемога Великої Британії над Польщею;

перемога Італії над Румунією в основний час.

Розклад матчів, що залишились в Дивізіоні 1А:

16:00, Румунія – Італія

19:30, Велика Британія – Польща

Трансляції ігор можна подивитися на телеканалі "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".