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Магія в ракетці: яскравий момент Світоліної претендує на відзнаку WTA (відео)

Субота 03 травня 2025 13:45
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Магія в ракетці: яскравий момент Світоліної претендує на відзнаку WTA (відео) Фото: Еліна Світоліна (x.com/MutuaMadridOpen)
Автор: Андрій Костенко

Ефектний удар Еліни Світоліної у фіналі турніру в Руані претендує на звання найкращого у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram організації.

WTA відзначила "постріл" українки у фіналі турніру в Руані, в матчі проти сербки Ольги Даниловіч. За рівного рахунку 5:5 і 15:15 у другому сеті українка потужно влучила у ліву частину корту – м'яч опустився біля самої лінії.

Поєдинок завершився з рахунком – 6:4, 7:6 на користь українки. У Руані Еліна здобула свій перший у сезоні та 18-й у кар'єрі титул. Цей успіх також продовжив її переможну серію, яка після наступного турніру в Мадриді налічувала вже 11 матчів поспіль.

Загалом WTA обрала сім ударів, які претендують на звання найкращого у квітні. Серед конкуренток Світоліної – Пейтон Стернс (США), Юлі Німайєр (Німеччина), Катержина Сінякова (Чехія), "нейтральні" Аріна Соболенко та Мірра Андреєєва, а також пара Керолайн Доулгайд та Дезіре Кравчик (США).

Щоб підтримати Світоліну та проголосувати за неї, потрібно перейти на сторінку WTA в Instagram і залишити в коментарях букву F.

Зазначимо, що у березні нагорода за найкращий удар місяця дісталася іншій українці Марті Костюк – за ейс з руки в матчі проти "нейтралки" Анни Блінкової.

Раніше збірна України здійснила шалений стрибок у рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг.

А Світоліна завершила свою переможну серію, програвши скандальній суперниці за крок до фіналу.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк
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