Забарний проти Зінченка та інші українці в АПЛ: розклад матчів вікенду

Українські футболісти, що грають в англійській Прем'єр-лізі, продовжують вирішувати турнірні завдання в складах своїх клубів.

Що відомо про 35-й тур АПЛ

Поточний тур стартував у п'ятницю, 2 травня матчем "Манчестер Сіті" – "Вулверхептон". "Містяни" здобули мінімальну перемогу – 1:0 завдяки голу Кевіна де Брюйне.

По чотири поєдинки відбудуться у суботу та неділю – 3 та 4 травня. Зокрема, в перший день вікенду зіграє "Евертон" Віталія Миколенка проти "Іпсвіча", а також зустрінуться між собою "Арсенал" Олександра Зінченка та "Борнмут" Іллі Забарного.

У неділю "Брентфорд" Єгора Ярмолюка прийме на власній арені потенційного фіналіста Ліги Європи – "Манчестер Юнайтед". А без п'яти хвилин фіналіст Ліги конференцій – "Челсі" за відсутності дискваліфікованого Михайла Мудрика вдома проведе зустріч з новоспеченим чемпіоном Англії – "Ліверпулем".

Розклад матчів 35-го туру АПЛ за участю команд українських легіонерів:

"Евертон" – "Іпсвіч" – субота, 3 травня, 17:00

– субота, 3 травня, 17:00 "Арсенал" – "Борнмут" – субота, 3 травня, 19:30

– субота, 3 травня, 19:30 "Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед" – неділя, 4 травня, 16:00

– неділя, 4 травня, 16:00 "Челсі" – "Ліверпуль" – неділя, 4 травня, 19:30

"Евертон" – "Іпсвіч"

Жоден з учасників матчу вже не має серйозних турнірних цілей. "Евертон" навряд чи зможе суттєво піднятися в таблиці, а "Іпсвіч" – вже втратив шанси залишитися в дивізіоні.

"Арсенал" – "Борнмут"

Підопічні Мікеля Артети зазнали домашньої поразки від ПСЖ, і тепер у півфіналі Ліги чемпіонів опинилися в ролі наздоганяючих. В англійській Прем'єр-лізі "каноніри" вже не мають серйозної мотивації: чемпіонський титул офіційно втрачено, а місце в ЛЧ на наступний сезон гарантоване. Отже, можна цілком зосередитися на виїзному матчі єврокубку в Парижі. Тому на "Борнмут" вірогідно вийде ротаційний склад. Тож, цілком можлива участь Зінченка.

"Борнмут" у свою чергу, найімовірніше, залишиться поза єврокубками наступного сезону. Є дуже теоретичний шанс потрапити туди з 8-го місця. Але він малоймовірний. Тому й колектив Забарного вже може грати в своє задоволення.

"Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед"

Для МЮ зараз важливіше виграти Лігу Європи і таким чином потрапити до основного раунду Ліги чемпіонів. "Брентфорд" своє завдання на сезон виконав: місце на екваторі таблиці – цілком прийнятний результат для команди Ярмолюка.

"Челсі" – "Ліверпуль"

Лондонці другим складом практично забезпечили собі участь у фіналі Ліги конференцій. А основа – побореться з невмотивованим "Ліверпулем" за вихід до Ліги чемпіонів.

Де дивитися матчі англійської Прем'єр-ліги

В Україні транслятором матчів АПЛ є OTT-платформа Setanta Sports та телеканал Setanta Sports.

Онлайн трансляції доступні на різних пристроях, включаючи смартфони, планшети, комп'ютери та смарт-телевізори. Телеканал Setanta Sports є в пакетах провідних кабельних операторів, що дозволяє слідкувати за матчами чемпіонату Англії по телевізору.