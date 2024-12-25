Україна продовжила заборону на експорт газу, золота та солі

Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2025 рік. Зокрема, продовжено заборону на експорт газу, золота та солі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 24 грудня 2024 р. № 1481.
Постановою визначена нульова квота на експорт таких товарів:
У порівнянні з 2024 роком у переліку відсутні такі товари, як вугілля кам’яне, антрацит; деревина паливна.
Також встановлені квоти на експорт:
Крім того, Кабмін затвердив перелік товарів (аграрної продукції), експорт яких підлягає ліцензуванню:
Також уряд встановив обсяги квот товарів, експорт яких до держав - членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню.
Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив експорт газу з України у червні 2022 року.
Україна змушена імпортувати сіль після захоплення росіянами міста Соледар та підприємства "Артемсіль", яке забезпечували близько 90% потреб України.