Украина продлила запрет на экспорт газа, золота и соли

Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2025 год. В частности, продлен запрет на экспорт газа, золота и соли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 декабря 2024 г. № 1481.
Постановлением определена нулевая квота на экспорт таких товаров:
По сравнению с 2024 годом в перечне отсутствуют такие товары, как уголь каменный, антрацит; древесина топливная.
Также установлены квоты на экспорт:
Кроме того, Кабмин утвердил перечень товаров (аграрной продукции), экспорт которых подлежит лицензированию:
Также правительство установило объемы квот товаров, экспорт которых в государства - члены Европейского Союза подлежит лицензированию.
Напомним, Кабинет министров запретил экспорт газа из Украины в июне 2022 года.
Украина вынуждена импортировать соль после захвата россиянами города Соледар и предприятия "Артемсоль", которое обеспечивали около 90% потребностей Украины.