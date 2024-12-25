Украина продлила запрет на экспорт газа, золота и соли

Постановлением определена нулевая квота на экспорт таких товаров:

Соль, пригодная для потребления людьми,

Газ природный украинского происхождения,

Серебро,

Золото,

Отходы или лом драгоценных металлов

Электрические и электронные отходы и лом, используемые преимущественно для добычи драгоценных металлов.

По сравнению с 2024 годом в перечне отсутствуют такие товары, как уголь каменный, антрацит; древесина топливная.

Также установлены квоты на экспорт:

Коксующийся уголь (только марки "К"), - 1,3 млн тонн,

Топливо жидкое (мазут) - 400 тысяч тонн.

Кроме того, Кабмин утвердил перечень товаров (аграрной продукции), экспорт которых подлежит лицензированию:

Пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин),

Кукуруза,

Семена рапса,

Семена подсолнечника.

Также правительство установило объемы квот товаров, экспорт которых в государства - члены Европейского Союза подлежит лицензированию.