Дефицит соли: почему возник и можно ли его преодолеть

Дефицит соли, который возник в Украине в последнее время, будет преодолен. Найти поставщиков за рубежом не является проблемой.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"Дефицит соли конечно можно преодолеть, и причина его возникновения лежит в одновременном прекращении деятельности "Артемсоли" и разрушении традиционных путей импортных поставок из-за блокирования морских портов", - сказала она.

По ее словам, альтернативные пути через западные границы нашего государства пока что работают несовершенно, возникает много трудностей и вопросов, поэтому процесс замедляется.

"Производством соли занимается много стран, найти поставщиков не будет проблемой. Кроме того, в Украине есть другое производители соли, которые также частично могут перекрыть внутренний спрос", - добавила она.