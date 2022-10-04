Украина ускоряет разрыв связей с Беларусью. Кабмин принял решение о налогах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука .

Одобрен проект Закона "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов по налогам на доходы и имущество", - говорится в сообщении.

По словам Мельничука, принятие законопроекта будет способствовать ускорению сворачивания экономических и финансовых связей с Беларусью, поддерживающей беспрецедентную, открытую, широкомасштабную войну РФ против Украины.

Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов по налогам на доходы и имущество совершено 24 декабря 1993 года в Ашхабаде и ратифицировано Верховной Радой 20 декабря 1994 года.