Міжнародна федерація плавання вивчить повернення РФ і Білорусі: відомі терміни

Не поспішатиме з поверненням російських і білоруських спортсменів до змагань під своєю егідою Міжнародна федерація плавання (FINA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

FINA розглянула рекомендації МОК щодо допуску атлетів Росії та Білорусі в нейтральному статусі. Федерація вирішила вивчити питання і підготувати спеціальну доповідь до настуного засідання. Воно відбудеться у липні.

"World Aquatics затвердила створення робочої групи для вивчення можливостей участі спортсменів із Росії та Білорусі в майбутніх міжнародних змаганнях у водних видах спорту в нейтральному статусі. Складена зі спортсменів і представників нашої спільноти група на чолі з Морін Крус негайно почне роботу над розробкою рекомендацій", – йдеться в заяві FINA.

Функціонери Міжнародної федерації плавання вирішили, що "потрібен час, аби отримати висновки". Як наслідок, мінімум до середини літа росіяни та білоруси не змагатимуться у водному поло, плаванні, синхронному плаванні, стрибках у воду та інших видах програми.

Раніше Міністерство молоді та спорту пообіцяло карати федерації та спортсменів за змагання з росіянами та білорусами. Зокрема, спортивні організації можуть втратити статус національних федерацій. Натомість атлетам загрожуватимуть навіть персональні санкції.