Украина прекратила действие двух соглашений с РФ и одного с Беларусью
В понедельник, 10 апреля, Украина прекратила действие двух соглашений с Россией и одного с Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
Украина прекратила действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о порядке пересечения украино-российской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и РФ. Это будет способствовать усилению государственного контроля за въездом и пребыванием в Украине граждан РФ в условиях угроз национальной безопасности Украины. Это поддержали 283 народных депутата Украины.
Также Верховная рада Украины поддержала выход из Соглашения о проведении согласованной политики в определении транспортных тарифов. По словам Мельничука, выход из Соглашения обусловлен тем, что применение Украиной положений Соглашения крайне усложнено в результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, проведения Россией боевых действий, временной оккупации части территории Украины и уничтожения транспортной инфраструктуры Украины оккупантами. За это проголосовали 288 народных избранников.
"Верховный рада Украины принял в целом правительственный проект закона о прекращении действия Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации и Протокола между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации", - говорится в сообщении.
Мельничук объяснил, что этот законопроект был принят в связи с коренным изменением обстоятельств и в рамках дальнейшей международной изоляции Республики Беларусь в связи с ее активной поддержкой агрессии РФ. Это также поддержали 288 депутатов.
Напомним, что в пятницу, 17 марта, Украина прекратила действие соглашения с РФ по обслуживанию стратегических ракетных комплексов.
Во вторник, 28 февраля, Украина прекратила действие некоторых соглашений с РФ, Беларусью и СНГ, которые касались сферы государственной границы.
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