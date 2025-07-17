Україна в пріоритеті: США затримують поставки Patriot Швейцарії

Швейцарія замовила у США п'ять систем Patriot у 2022 році. Поставки мали розпочатися у 2027 році та завершитися у 2028-му.

Однак, згідно із заявою Пентагона, Швейцарія є однією з країн, які "постраждають від нової пріоритетності".

"Наразі невідомо, скількох систем це стосуватиметься чи стосуватиметься це також поставки керованих ракет. Наразі не можна зробити жодних заяв щодо точних термінів та подальших наслідків для Швейцарії. З’ясування триває", - повідомили у Міноборони Швейцарії.