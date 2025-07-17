Україна в пріоритеті: США затримують поставки Patriot Швейцарії
Міністерство оборони США повідомило Швейцарії про затримку у постачанні систем протиповітряної оборони Patriot, адже у пріоритеті зараз Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Швейцарії.
Швейцарія замовила у США п'ять систем Patriot у 2022 році. Поставки мали розпочатися у 2027 році та завершитися у 2028-му.
Однак, згідно із заявою Пентагона, Швейцарія є однією з країн, які "постраждають від нової пріоритетності".
"Наразі невідомо, скількох систем це стосуватиметься чи стосуватиметься це також поставки керованих ракет. Наразі не можна зробити жодних заяв щодо точних термінів та подальших наслідків для Швейцарії. З’ясування триває", - повідомили у Міноборони Швейцарії.
Постачання Patriot Україні
Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot до України. Вони прибудуть вже за декілька днів.
За інформацією Reuters, союзники США дізналися про план Трампа одразу після його оголошення і головне питання полягає в тому, хто і коли передасть батареї Patriot.
Колишній посол США в НАТО Курт Волкер, заявив, що в кінцевому підсумку Україна може отримати від 12 до 13 батарей Patriot, однак на їх повне постачання може піти рік.
Сам Трамп уже заявив, що перші системи Patriot вже відвантажуються союзникам, а це означає, що незабаром їх отримає Україна.
Однак уряд Німеччини спростував заяву президента США про те, що системи протиповітряної оборони Patriot уже доставляються до України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.