ua en ru
Чт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна в пріоритеті: США затримують поставки Patriot Швейцарії

Четвер 17 липня 2025 16:30
UA EN RU
Україна в пріоритеті: США затримують поставки Patriot Швейцарії Фото: США затримують поставки Patriot Швейцарії через Україну (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони США повідомило Швейцарії про затримку у постачанні систем протиповітряної оборони Patriot, адже у пріоритеті зараз Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Швейцарії.

Швейцарія замовила у США п'ять систем Patriot у 2022 році. Поставки мали розпочатися у 2027 році та завершитися у 2028-му.

Однак, згідно із заявою Пентагона, Швейцарія є однією з країн, які "постраждають від нової пріоритетності".

"Наразі невідомо, скількох систем це стосуватиметься чи стосуватиметься це також поставки керованих ракет. Наразі не можна зробити жодних заяв щодо точних термінів та подальших наслідків для Швейцарії. З’ясування триває", - повідомили у Міноборони Швейцарії.

Постачання Patriot Україні

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot до України. Вони прибудуть вже за декілька днів.

За інформацією Reuters, союзники США дізналися про план Трампа одразу після його оголошення і головне питання полягає в тому, хто і коли передасть батареї Patriot.

Колишній посол США в НАТО Курт Волкер, заявив, що в кінцевому підсумку Україна може отримати від 12 до 13 батарей Patriot, однак на їх повне постачання може піти рік.

Сам Трамп уже заявив, що перші системи Patriot вже відвантажуються союзникам, а це означає, що незабаром їх отримає Україна.

Однак уряд Німеччини спростував заяву президента США про те, що системи протиповітряної оборони Patriot уже доставляються до України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Швейцарія ППО Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
Новини
Трамп має силу поставити Путіна на коліна, йому потрібно це відчути, - Зеленський
Трамп має силу поставити Путіна на коліна, йому потрібно це відчути, - Зеленський
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні