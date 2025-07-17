Украина в приоритете: США задерживают поставки Patriot Швейцарии
Министерство обороны США сообщило Швейцарии о задержке в поставках систем противовоздушной обороны Patriot, ведь в приоритете сейчас Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Швейцарии.
Швейцария заказала у США пять систем Patriot в 2022 году. Поставки должны были начаться в 2027 году и завершиться в 2028-м.
Однако, согласно заявлению Пентагона, Швейцария является одной из стран, которые "пострадают от новой приоритетности".
"Пока неизвестно, скольких систем это будет касаться или будет касаться это также поставки управляемых ракет. Пока нельзя сделать никаких заявлений относительно точных сроков и дальнейших последствий для Швейцарии. Выяснение продолжается", - сообщили в Минобороны Швейцарии.
Поставка Patriot Украине
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Они прибудут уже через несколько дней.
По информации Reuters, союзники США узнали о плане Трампа сразу после его объявления и главный вопрос заключается в том, кто и когда передаст батареи Patriot.
Бывший посол США в НАТО Курт Волкер, заявил, что в конечном итоге Украина может получить от 12 до 13 батарей Patriot, однако на их полную поставку может уйти год.
Сам Трамп уже заявил, что первые системы Patriot уже отгружаются союзникам, а это означает, что вскоре их получит Украина.
Однако правительство Германии опровергло заявление президента США о том, что системы противовоздушной обороны Patriot уже доставляются в Украину.
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