Украина в приоритете: США задерживают поставки Patriot Швейцарии

Министерство обороны США сообщило Швейцарии о задержке в поставках систем противовоздушной обороны Patriot, ведь в приоритете сейчас Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Швейцарии.

Швейцария заказала у США пять систем Patriot в 2022 году. Поставки должны были начаться в 2027 году и завершиться в 2028-м. Однако, согласно заявлению Пентагона, Швейцария является одной из стран, которые "пострадают от новой приоритетности". "Пока неизвестно, скольких систем это будет касаться или будет касаться это также поставки управляемых ракет. Пока нельзя сделать никаких заявлений относительно точных сроков и дальнейших последствий для Швейцарии. Выяснение продолжается", - сообщили в Минобороны Швейцарии.