Україна приєдналася до оборонного альянсу JEF: що це значить

"Вдячний міністрам оборони Норвегії Торе Сандвіку та Великої Британії Джону Гілі за запрошення. Завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського Україна вперше представлена на засіданні міністрів оборони країн-членів JEF - це історична мить", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна готова посилити потенціал JEF і поділитися своїм досвідом у протидії гібридній агресії, застосуванні ППО, використанні дронів, захисті критичної інфраструктури та проведенні дальніх ударів.

"Плануємо участь Збройних сил України у спільних навчаннях, щоб досягти повної взаємосумісності та готовності діяти разом у кризових ситуаціях", - додав глава Міноборони.

Фото: Україна приєдналася до оборонного альянсу JEF (t.me/Denys_Smyhal)

За словами Шмигаля, Україна й надалі робитиме свій внесок у спільну безпеку через спільні навчання, інноваційні партнерства та кооперацію у сфері оборонної промисловості. Натомість Київ розраховує на доступ до європейських технологій і виробничих потужностей для створення спільних оборонних проєктів.

"Вдячний Норвегії за організацію зустрічі, Великій Британії - за лідерство, а всім учасникам JEF - за незмінну підтримку. Разом ми зміцнюємо безпеку Європи і захищаємо мир для майбутніх поколінь", - підсумував Денис Шмигаль.

Що таке JEF