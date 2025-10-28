Шмигаль провів зустріч із НАТО: говорили про PURL і реформи Міноборони

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів у Києві зустріч із Старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером, а також командувачем NSATU та SAG-U генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він написав у Telegram.

"Подякував за системний діалог, що поглиблює нашу євроатлантичну інтеграцію", - зазначив Денис Шмигаль.

На зустрічі сторони підбили підсумки засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів оборони, яке цього місяця відбулося в Брюсселі.

"Захід підкреслив солідарність Альянсу з Україною та підтвердив нашу рівноправну участь у Раді. Партнери також підтвердили готовність підтримки Міноборони у напрямку реформ, необхідних для євроатлантичної інтеграції", - повідомив міністр.

Також під час зустрічі окрему вагу приділили ініціативі PURL - закупівлі країнами НАТО американського озброєння для України.

"Дякую США, НАТО й усім державам, які вже долучилися до ініціативи. Важливо налагодити системне постачання всього необхідного для потреб Сил оборони України", - наголосив Шмигаль.