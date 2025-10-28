Шмигаль провів зустріч із НАТО: говорили про PURL і реформи Міноборони
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів у Києві зустріч із Старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером, а також командувачем NSATU та SAG-U генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Telegram.
"Подякував за системний діалог, що поглиблює нашу євроатлантичну інтеграцію", - зазначив Денис Шмигаль.
На зустрічі сторони підбили підсумки засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів оборони, яке цього місяця відбулося в Брюсселі.
"Захід підкреслив солідарність Альянсу з Україною та підтвердив нашу рівноправну участь у Раді. Партнери також підтвердили готовність підтримки Міноборони у напрямку реформ, необхідних для євроатлантичної інтеграції", - повідомив міністр.
Також під час зустрічі окрему вагу приділили ініціативі PURL - закупівлі країнами НАТО американського озброєння для України.
"Дякую США, НАТО й усім державам, які вже долучилися до ініціативи. Важливо налагодити системне постачання всього необхідного для потреб Сил оборони України", - наголосив Шмигаль.
Програма PURL
Нагадаємо, що PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна ініціатива США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах програми формується пріоритетний перелік потреб ЗСУ, який передається союзникам для оперативного фінансування закупівель.
Партнери перераховують кошти на спеціальний рахунок НАТО, після чого США безпосередньо постачають зброю відповідно до запитів України.
У вересні стало відомо, що адміністрація президента Дональда Трампа схвалила перші два пакети військової допомоги Україні в межах програми PURL.
А вже 14 жовтня посол США при НАТО Метью Вітакер повідомив, що найближчими днями очікуються нові оголошення про поставки озброєння через цей механізм.
Раніше в Міністерстві оборони України пояснили, як саме програма PURL дозволить суттєво прискорити постачання зброї від партнерів.