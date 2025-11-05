Украина присоединилась к оборонному альянсу JEF: что это значит

"Благодарен министрам обороны Норвегии Торе Сандвику и Великобритании Джону Гили за приглашение. Благодаря инициативе президента Владимира Зеленского Украина впервые представлена на заседании министров обороны стран-членов JEF - это исторический момент", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина готова усилить потенциал JEF и поделиться своим опытом в противодействии гибридной агрессии, применении ПВО, использовании дронов, защите критической инфраструктуры и проведении дальних ударов.

"Планируем участие Вооруженных сил Украины в совместных учениях, чтобы достичь полной совместимости и готовности действовать вместе в кризисных ситуациях", - добавил глава Минобороны.

Фото: Украина присоединилась к оборонному альянсу JEF (t.me/Denys_Smyhal)

По словам Шмыгаля, Украина и в дальнейшем будет делать свой вклад в общую безопасность через совместные учения, инновационные партнерства и кооперацию в сфере оборонной промышленности. Зато Киев рассчитывает на доступ к европейским технологиям и производственным мощностям для создания совместных оборонных проектов.

"Благодарен Норвегии за организацию встречи, Великобритании - за лидерство, а всем участникам JEF - за неизменную поддержку. Вместе мы укрепляем безопасность Европы и защищаем мир для будущих поколений", - подытожил Денис Шмыгаль.

Что такое JEF