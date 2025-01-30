Україна приєдналася до Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, - джерела

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Міністерстві оборони України.

СІОR створено у 1948 році - за рік до створення НАТО. Серед партнерів НАТО лише Україна, Швейцарія та Австрія є членами Об'єднаної конфедерації. Офіційне оголошення про приєднання очікується вже завтра, 31 січня.

Джерела зазначають, що сьогодні, 30 січня, Україна зробила те, що мала зробити ще 23 роки тому - приєдналася до найбільшої у світі організації офіцерів резерву.

Як зазначили співрозмовники, процес вступу підтримав і скоординував заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

За даними джерел, за членство України голосували керівники асоціацій офіцерів резерву країн НАТО. Україна приєдналася до CIOR в особі Української асоціації офіцерів резерву та ветеранів.

Що відомо про СІОR

Об'єднана конфедерація офіцерів резерву країн НАТО була створена з ініціативи офіцерів запасу, які брали участь у війнах. Так вони хотіли використати свій досвід для зміцнення колективної безпеки та передачі своїх цінностей майбутнім поколінням.

CIOR займається впровадженням служби в резерві в країнах НАТО, підтримкою підготовки лідерів резерву, збором і поширенням передового досвіду, зокрема в розвитку навичок.

До слова, у 2023 році стало відомо, що Україна стала частиною Центру передових технологій з кібероборони НАТО. У штаб-квартирі Центру було піднято прапор України.

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