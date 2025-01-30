ua en ru
Чт, 30 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина присоединилась к Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО, - источники

Четверг 30 января 2025 15:55
UA EN RU
Украина присоединилась к Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО, - источники Иллюстративное фото: Украина стала членом Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Украина стала членом Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО (СІОR). Ее членство поддержали единогласно.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Министерстве обороны Украины.

По данным источников, за членство Украины голосовали руководители ассоциаций офицеров резерва стран НАТО. Украина присоединилась к CIOR в лице Украинской ассоциации офицеров резерва и ветеранов.

Как отметили собеседники, процесс вступления поддержал и скоординировал заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Источники отмечают, что сегодня, 30 января, Украина сделала то, что должна была сделать еще 23 года назад - присоединилась к самой большой в мире организации офицеров резерва.

СІОR создан в 1948 году - за год до создания НАТО. Среди партнеров НАТО только Украина, Швейцария и Австрия являются членами Объединенной конфедерации. Официальное объявление о присоединении ожидается уже завтра, 31 января.

Что известно о СІОR

Объединенная конфедерация офицеров резерва стран НАТО была создана по инициативе офицеров запаса, которые принимали участие в войнах. Так они хотели использовать свой опыт для укрепления коллективной безопасности и передачи своих ценностей будущим поколениям.

CIOR занимается внедрением службы в резерве в странах НАТО, поддержкой подготовки лидеров резерва, сбором и распространением передового опыта, в частности в развитии навыков.

К слову, в 2023 году стало известно, что Украина стала частью Центра передовых технологий по киберобороне НАТО. В штаб-квартире Центра был поднят флаг Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины НАТО Вооруженные силы Украины
NEWS
Медосмотр без ТЦК, но до 45 лет есть нюанс. Как изменились правила мобилизации в Украине
Медосмотр без ТЦК, но до 45 лет есть нюанс. Как изменились правила мобилизации в Украине
DAILY
Президент ПАСЕ Теодорос Русопулос: Трамп может привести нас к решению по миру в Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Президент ПАСЕ Теодорос Русопулос: Трамп может привести нас к решению по миру в Украине