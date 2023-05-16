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Україна приєдналась до Центру передових технологій з кібероборони НАТО

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Вівторок 16 травня 2023 15:19
Україна приєдналась до Центру передових технологій з кібероборони НАТО Фото: Україна приєдналась до Центру передових технологій з кібероборони НАТО (twitter.com/MFA_Ukraine)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 16 травня, Україна офіційно приєдналась до Центру передових технологій з кібероборони НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС України.

"Сьогодні у штаб-квартирі Центру передового досвіду спільного кіберзахисту НАТО у Таллінні офіційно піднято Державний прапор України", - йдеться у повідомленні.

МЗС зазначає, що це знаменує собою офіційне приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

"Ми дякуємо країнам-спонсорам Центру передових технологій з кібероборони НАТО за запрошення України та висловлюємо особливу вдячність уряду Естонії за їх підтримку та допомогу на шляху до Центру передових технологій з кібероборони НАТО!", - додали в МЗС.

Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО

Один з центрів НАТО, що забезпечує боротьбу з кібератаками й кіберзахист інформаційних систем, а також навчання та підготовку фахівців з кіберзахисту НАТО.

Наразі Центр є одним з ключових елементів системи НАТО з розвитку спроможностей у сфері кібернетичної оборони.

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, союзники мають зосередитись на питаннях допомоги Україні. Однак з часом необхідно також розглянути питання гарантій безпеки для України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що найнагальнішим завданням для Північноатлантичного альянсу є забезпечення перемоги України у війні з Росією.

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